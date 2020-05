vor 49 Min.

Augsburgs Bischof Meier kritisiert umstrittenen Anti-Corona-Aufruf

Exklusiv Augsburgs neuer Bischof Bertram Meier distanziert sich von dem umstrittenen Schreiben gegen die Corona-Beschränkungen, das auch der deutsche Kardinal Müller unterzeichnet hatte.

Der neue Augsburger Bischof Bertram Meier hat sich mit deutlicher Kritik von dem umstrittenen Schreiben gegen Corona-Beschränkungen distanziert, das auch der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller unterzeichnet hatte. "Jeder muss in einer freiheitlichen Gesellschaft seine Meinung frei äußern dürfen, aber in unserem Bistum haben wir einen Priester an Corona verloren" sagte Meier der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwochausgabe). "Und ich denke vor allem auch an die vielen Menschen, die in verschiedenen Altenheimen in unserer Region inzwischen nach einer Covid-19-Infektion gestorben sind", fügte er hinzu.

Bertram Meier: "Nur gemeinsam können wir dieses Virus besiegen"

"Hier von einer 'Weltverschwörung' zu reden, empfinde ich geradezu als zynisch", kritisierte der neue Bischof von Augsburg. Meier betonte, er äußere sich zwar grundsätzlich nicht zu derartigen Äußerungen anderer Bischöfe und Kardinäle, fügte jedoch hinzu: "Was unser Bistum betrifft: Wir werden in der Corona-Pandemie weiterhin eng mit den staatlichen Stellen zusammenarbeiten. Denn nur gemeinsam können wir dieses Virus besiegen." (AZ)

