Augsburgs Corona-Testzentrum für alle startet am Donnerstag

Im Augsburger Messezentrum geht am Donnerstag das Testzentrum für alle in Betrieb.

Vor allem Reiserückkehrer sowie Schul- und Kita-Personal sollen sich im Augsburger Corona-Zentrum testen lassen können. Doch auch hier geht ohne Termin nichts.

Das Augsburger Corona-Testzentrum für alle Bürgerinnen und Bürger geht noch diese Woche in Betrieb. Start ist am Donnerstag, 3. September, auf dem Messegelände. Dort können künftig bis zu 900 Personen täglich auf Covid-19 getestet werden. Betrieben wird das Zentrum von der Bäuerle Ambulanz.

Die Stadt reagiert mit der Einrichtung auf die Anforderungen des Ministerrats, der solche Testzentren für alle kreisfreien Städte und Landkreise gefordert hatte. Dort sollen alle Bürger getestet werden können, vor allem aber sollen Reihen-Testungen für Schüler, Kita-Personal sowie Reiserückkehrer möglich werden. In Augsburg wird laut Auskunft der Stadt mit vorerst 300 Tests pro Tag gestartet. Die Kapazität soll dann bis Anfang nächster Woche auf 900 Tests täglich gesteigert werden.

Betreiber des Testzentrums in Augsburg ist die Bäuerle Ambulanz

Um Betrieb und Organisation kümmert sich die Bäuerle Ambulanz. Zu ihren Aufgaben gehören die Beschaffung von Schutzausrüstung und Materialien, die Einteilung des Personals, Terminvereinbarungen sowie die eigentlichen Tests und die Abwicklung mit den Laboren. Bäuerle informiert die Getesteten laut Stadt auch über das Ergebnis.

Vorläufiger „Sitz“ des Testzentrums ist auf dem Messegelände, im Herbst wird es dann nach Haunstetten umziehen. Auf der Messe ist ab Donnerstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Getestet werden sollen dort vor allem Bürger mit Krankheitssymptomen, sofern sie von Ärzten oder dem Gesundheitsamt entsprechend ans Testzentrum vermittelt wurden, aber auch pädagogisches Personal von Kindertageseinrichtungen, Lehrer und Schulpersonal. Auch Kontaktpersonen von Infizierten können in dieses Testzentrum kommen.

Die Termine müssen online vereinbart werden. Die entsprechende Internet-Adresse steht laut Stadt noch nicht zur Verfügung, man will laut Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) aber so schnell wie möglich über weitere Details informieren. Ziel ist es, Bürgern innerhalb von 24 Stunden einen Testtermin zu organisieren, binnen weiterer 24 Stunden soll dann das Ergebnis vorliegen. Das Testzentrum ergänzt somit das Angebot an Corona-Tests, das bisher schon einige Arztpraxen vorhalten. Dort sind die Kapazitäten aber begrenzt. (AZ)

