12:30 Uhr

Augsburgs Faschingsfreunde erleben traurige statt tolle Tage

Die Narren feiern in diesen Tagen normalerweise auf dem Rathausplatz. Das Faschingstreiben von Under Oiner Kapp wurde abgesagt.

Plus Die Augsburger Faschingsvereine mussten alle ihre Auftritte absagen. Die Hollaria bietet aber zumindest ein Programm im Internet an.

Von Miriam Zissler

Anja Müller, Präsidentin der Augsburger Faschingsgesellschaft Hollaria, denkt gerade in jedem Moment an den Fasching. Wo würden die Mitglieder eigentlich gerade auftreten, wie viele Buskilometer hätten sie schon zurückgelegt ... "Eigentlich würden wir in diesen Tagen alle voller Adrenalin sein", sagt sie. Ein Termin nach dem anderen würde normalerweise für Präsidium und die Mitgliedern der verschiedenen Garden und Gruppen anstehen. Der jährliche Höhepunkt der Hollaria, ihre Faschingsgala im Kongress am Park, musste ebenso ausfallen wie etwa ihre Veranstaltungen in der City-Galerie. Doch ganz wollten die Mitglieder des Vereins nicht auf ihre Feierlichkeiten verzichten. "Wir bieten eine virtuelle Saison an", sagt Anja Müller.

Fasching in Augsburg: Hollaria-Gala ist auf Youtube zu sehen

Auf dem Youtube-Kanal der Faschingsgesellschaft wird die Hollaria an diesem Freitag, 12. Februar, ab 20 Uhr die Höhepunkte der Faschingsgalas aus den vergangenen Jahren senden. Es gibt Gespräche mit Wegbegleitern - und auch die eine oder andere Einlage ist noch geplant. Für Faschingssamstag, 13. Februar, Rosenmontag, 15. Februar, und Faschingsdienstag, 16. Februar, sind jeweils ab 20 Uhr weitere Liveübertragungen im Internet vorgesehen. Anja Müller ist froh, dass so überhaupt etwas passiert. Seit 17 Jahren begeht sie Jahr für Jahr die Saison mit der Hollaria. Der Fasching sei in ihrem Lebensrhythmus fest verankert.

So feiert die Augsburger Faschingsgesellschaft Hollaria den Fasching 2021.

Bis zuletzt, sagt sie, hätten die Mitglieder im vergangenen Jahr abgewartet, ob nicht vielleicht doch noch die eine oder andere Veranstaltung stattfinden könne. Als die Auftritte abgesagt werden mussten, wollten die Mitglieder der Hollaria dennoch ein wenig Faschingsstimmung aufkommen lassen. Der Orden mit ihrem diesjährigen Motto "Meeresklänge 2.0" wurde dennoch übergeben. "Ein Teil kam mit den gelben Engeln per Post, und ein Teil wurde von Einzelpersonen in den Briefkasten gesteckt oder persönlich übergeben, wenn das gewünscht war", berichtet die Präsidentin.

Für die kommende Saison heißt es: abwarten

Für Anja Müller gilt auch: Nach dem Fasching ist vor dem Fasching. Und so werden sich nach dem Aschermittwoch die Vereinsmitglieder Gedanken über das kommende Motto, Musik und Kostüme machen. "Bei uns heißt es: volle Kraft voraus. Wenn wir nicht persönlich trainieren können, wollen wir bald ein Online-Training für die Kleinen auf die Beine stellen, damit sie schon einmal ein paar Tanzschritte einüben können", plant die Präsidentin. Anja Müller steckt voller Tatendrang und kann dennoch wenig für das kommende Jahr planen. "Dafür ist es einfach zu unsicher, wie sich die kommenden Monate entwickeln", sagt sie.

45 Bilder Die Hollaria Gala 2020 - mehr Fasching geht nicht Bild: Bernd Hohlen

Ihr Kollege Jochen Heckel, Präsident des Faschings- und Freizeitclubs Augsburg (FFC), will in den kommenden Monaten ebenfalls erst einmal abwarten und dann eine Entscheidung treffen, wie es in der kommenden Saison weitergeht. "Es ist eine Gratwanderung. Auf der einen Seite wollen Faschingsvereine auftreten, auf der anderen Seite wird viel Geld kaputtgemacht, wenn das nicht möglich ist." Der FFC ist mit der Augsburger Augspurgia, CCK Fantasia aus Königsbrunn, der Gersthofer Lechana und Neusässer Narrneusia in der Schwäbischen Faschingsvereinigung Under Oiner Kapp, die Jahr für Jahr das Programm auf dem Rathausplatz veranstalten. "Wir haben im Herbst beschlossen, zum Schutz unserer Besucher und Mitglieder alle unserer Auftritte zu streichen", sagt FFC-Präsident Heckel. Schließlich habe im Fasching niemand Lust auf Schunkeln mit Abstand. Außer vielleicht im Internet: Da hatten die Faschingsvereine von Under Oiner Kapp in Kooperation mit der Initiative "Kultur im Projektraum" am Glumperten Donnerstag ebenfalls eine Online-Party im Angebot.

