Augsburgs Innenstadt kann sich nicht allein über den Handel definieren

Als die Stadt Augsburg vor neun Jahren die Grottenaupost kaufte, ahnte noch niemand etwas vom neuen Coronavirus. Aus heutiger Sicht war der Kauf, trotz deutlicher Verteuerungen bei der Sanierung, ein richtiger Schritt. Vielleicht gar nicht so sehr unter dem Gesichtspunkt der Rentierlichkeit, die unter der Kostenentwicklung gelitten hat, sondern unter dem Gesichtspunkt der Stadtentwicklung. Die Ämter und das Leopold-Mozart-Zentrum mit seinen 250 Studenten und 150 Mitarbeitern geben dem Innenstadtstandort Bedeutung, nachdem in der Vergangenheit Behörden aus der Stadtmitte weggezogen waren (z. B. die Strafjustiz) oder sich dort gar nicht erst niedergelassen hatten (Landesamt für Umwelt). Dafür mag es im Einzelfall auch gute Gründe gegeben haben (etwa Raumnot), doch für die Zentralität der Innenstadt waren sie nicht gut. Das hört sich trivial an, aber Urbanität entsteht auch dadurch, dass viele Menschen auf den Straßen unterwegs sind.

Der Lockdown war eine Zäsur für Augsburgs Handel

Die Zeit des Corona-Lockdowns, als die Innenstadtstraßen wochenlang leergefegt waren wie sonst am Sonntagmorgen um sechs Uhr, war eine Zäsur. Die Innenstadt in Augsburg ist heute, ein halbes Jahr später, wieder relativ voll, doch das ist sie nur oberflächlich betrachtet. Es haben coronabedingt schon erste Geschäfte aufgeben müssen, weil die Umsätze nicht mehr stimmten, und ob die Kunden, die in der Coronazeit Amazon und Co. schätzen lernten, wieder zurückkommen werden, ist offen.

Der Handel bleibt auch weiterhin ein zentrales Standbein

Innenstädte werden sich künftig wie auch die Stadtteilzentren wohl nicht mehr allein über den Handel definieren können. Handel gehörte schon immer zu den Städten, weil er ihnen Bedeutung über die eigenen Grenzen hinaus gab. Im Mittelalter gab es Märkte im Herzen von Augsburg, seit den 80er-Jahren die Fußgängerzone und auch künftig wird der Handel eine wichtige Rolle einnehmen. Dabei sollte ihn die Stadt unterstützen - durch die Sanierung von Straßen (die Karolinenstraße mit ihren vielen Leerständen hat eine Erneuerung dringend nötig) oder durch Marketingaktionen, wie es ja schon geschieht. Bisher ist es ja auch gut gelungen (von Woolworth einmal abgesehen), größere Leerstände wieder zu füllen, etwa in der Bürgermeister-Fischer-Straße (Karstadt Galeria und K&L). Jedes Geschäft, das schließen muss, bringt einen Leerstand und bietet keine Arbeitsplätze.

Ladenimmobilien lassen sich seit Corona schlechter vermitteln

Doch gleichzeitig ist der Handel schon vor Corona durch die Online-Konkurrenz durch Einkaufszentren auf der grünen Wiese unter Druck geraten. Und auch die Gastronomie, die in den vergangenen Jahren die Leerstände zunehmend auffüllte und an Bedeutung in der Innenstadt gewann, ist durch Corona gebeutelt. Am Ende werden vermutlich nicht alle Geschäfte die Krise überleben können. Ladenimmobilien in Augsburg, berichten Makler, lassen sich seit Corona schlechter vermitteln, zumal außerhalb der Toplagen. Im Bürosektor gab es in Augsburg bisher nicht die riesigen Einbrüche, doch wie sich Homeoffice langfristig auf den Bedarf an Büroflächen auswirkt, vermag noch niemand zu sagen. Die Frage, ob eine Wohnung Homeoffice-tauglich wäre, spiele inzwischen aber bei vielen Besichtigungsterminen eine Rolle, so ein Augsburger Makler.

Mehr Dienstleistung oder auch Wohnen?

Die bisherige Denkweise, dass sich die Innenstadt fast ausschließlich über den Handel definiert, ist so womöglich nicht mehr haltbar. Schon vor Corona gab es Ansätze für Zwischennutzungen von Geschäften etwa mit Kunstaktionen oder mit Pop-Up-Stores. Das lässt sich nicht endlos ausdehnen, aber womöglich wird auf mancher Erdgeschossfläche in Randlagen künftig eher ein Büro oder ein Dienstleistungsunternehmen einziehen müssen. Womöglich eröffnet das auch den Weg für Wohnen in der Kerninnenstadt in den oberen Geschossen. Dort wurde das Thema Wohnen seit der Einführung der Fußgängerzonen in den 80er-Jahren, die von ihrer Funktion her stark auf den Einkauf im Erdgeschoss und auf Büros in den Obergeschossen zielen, in den Hintergrund gedrängt, wobei sich dieses Phänomen in Augsburg stark auf die Fußgängerzone konzentriert. Immerhin rückte mit der Sanierung der Fußgängerzonen vor einigen Jahren das Thema Aufenthaltsqualität auch ohne Konsum, etwa mit dem Aufstellen von Bänken unter Bäumen, etwas stärker in den Vordergrund. Doch wer durch Anna- oder Philippine-Welser-Straße geht, wird abends hinter den Fenstern in den oberen Stockwerken kein Licht brennen sehen, außer jemand macht in seinem Büro noch Überstunden.

Auch die Eigentümer haben ein Problem

Es wird auch an der Stadt liegen, diese Entwicklungen zu steuern. Es geht keinesfalls darum, dem Einzelhandel das Totenglöckchen zu läuten, aber irgendwann muss vielleicht ein Plan B entwickelt werden. Das geht nur zusammen mit den Immobilieneigentümern, deren Mieterwartungen die Nutzungsmöglichkeiten beeinflussen. Das hat schon bisher an mancher Stelle für Leerstände gesorgt, doch künftig könnte sich die Hoffnung auf zahlungskräftige Geschäfte häufiger zerschlagen.

