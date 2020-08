Augsburgs Kinofans brauchen auch nach Corona mehr Angebot

Plus Es wäre schön, wenn manches der neuen Angebote für Kinogänger Corona überdauern würde. Es wäre ein Gewinn für die Region.

Wenn Kinobetreiber Franz Fischer davon spricht, dass Kinos systemrelevant sind, hat er nicht ganz unrecht. Kinobesucher können durch einen Film in eine andere Welt abtauchen, sich über 90 Minuten lang von der Realität ablenken lassen.

Viele Menschen machen in diesem krisengebeutelten Corona-Jahr nichts lieber als das. Seit Kinos wieder geöffnet haben dürfen, haben Cineasten auch in und um Augsburg viel Gelegenheit dazu. Autokinos wurden in Betrieb genommen, das Angebot an Open-Air-Kinos erweitert. Natürlich lässt sich diese plötzliche Vielfalt auf die wirtschaftliche Notwendigkeit der Kinobetreiber zurückführen: Wegen der coronabedingten Hygienevorgaben können die Kinosäle nicht ausgelastet werden.

Corona ist neben der Hitze eine weiter Belastung für Augsburgs Kinos

Bei sommerlichen Temperaturen halten sich nicht nur aufgrund der Pandemie ohnehin viele Menschen lieber im Freien auf. Schön wäre es, wenn manches der neuen Angebote Corona überdauern würde. Es wäre ein Gewinn für Kinofans in der ganzen Region.

