12:15 Uhr

Augsburgs Luftfahrt: Der getürkte Geschwindigkeits-Weltrekord

Vor 80 Jahren flog Fritz Wendel 755 Stundenkilometer. Reste der Rekordmaschine sind im Luftfahrtmuseum in Krakau zu sehen. Nach dem Weltrekord gab es ein tragisches Unglück.

Von Franz Häussler

Das NS-Regime bereitete seit der Machtübernahme 1933 konsequent einen Krieg vor. Anfang 1934 räumte es der Wiederaufrüstung Deutschlands höchste Priorität ein. Dazu zählte der Aufbau einer schlagkräftigen Luftwaffe. Im ersten Flugzeug-Beschaffungsprogramm von 1934 bekamen die Bayerischen Flugzeugwerke (BFW) in Augsburg mangels eigener „kriegstauglicher“ Flugzeuge Nachbau-Aufträge für 340 Heinkel-, Dornier- und Arado-Flugzeuge. Willy Messerschmitt, technischer Leiter der BFW, hatte bis 1934 ausschließlich Zivilflugzeuge entworfen und gebaut.

1934 kam die Einladung zur Entwicklung eines „leichten Jagdflugzeugs“. Willy Messerschmitt beauftragte damit seinen Konstrukteur Robert Lusser. Am 28. Mai 1935 flog die „Bf 109“ zum ersten Mal. Bei internationalen Flugmeetings holte sie 1936/37 Siege. Das genügte Willy Messerschmitt nicht. Mit einem 1000-PS-Motor erreichte am 11. November 1937 Chefpilot Hermann Wurster in einer „Me 109“ 611 Stundenkilometer. Das war ein neuer Weltrekord für Landflugzeuge. Willy Messerschmitts erstes Militärflugzeug stand plötzlich im Blick der Weltöffentlichkeit.

Messerschmitt ließ in Augsburg ein spezielles Rekordflugzeug bauen

Die Konkurrenz in Deutschland sah das als Herausforderung: Im Juni 1938 schraubte Ernst Udet mit einer „He 100 V-2“, einem neuen Flugzeug des ärgsten Messerschmitt-Konkurrenten Ernst Heinkel, den Weltrekord auf 634 km/h. Daraufhin ließ Messerschmitt ein spezielles Rekordflugzeug bauen, um den Weltrekord zurückzuholen. Es war noch in der Erprobung, als am 30. März 1939 die Heinkel-Neuentwicklung mit vielen technischen Raffinessen und frisiertem Motor abermals für einen Paukenschlag sorgte: Die Versuchsmaschine Nr. 8 schaffte 746,61 Stundenkilometer!

Nun meldete Messerschmitt einen Rekordversuch für den 26. April 1939 an. Sein Flugzeug war mit 7,80 Meter Spannweite und 7,24 Meter Länge kleiner als sein Jagdflugzeug „Me 109“, trotzdem nannte er die Spezialanfertigung „Me 109 R“. Aerodynamisch ausgefeilt und mit einem auf 2500 PS hochgezüchteten Motor war dieses Sondermodell ausschließlich für Rekordflüge ausgelegt. Der Motor hatte bei Höchstleistung gerade mal eine Lebensdauer, die für die vorgeschriebenen vier Flüge über die Drei-Kilometer-Messstrecke ausreichte.

Wie Messerschmitt seinen Konkurrenten besiegte

Der 24-jährige Messerschmitt-Werkspilot Fritz Wendel dröhnte am 26. April 1939 mit der „Me 109 R“ viermal mit voller Motorleistung in etwa 75 Meter Höhe entlang der Bahnstrecke Augsburg–Buchloe über diese Messpunkte. Er erreichte dabei 782, 734, 775 und 728 Stundenkilometer. Daraus errechnete sich das Mittel von 755,138 Stundenkilometern. Damit hatte er seinen Konkurrenten Heinkel „besiegt“. Dieser Geschwindigkeitsweltrekord für Propellerflugzeuge hatte 30 Jahre Bestand.

Er wurde erst 1969 in Amerika mit einer speziellen Rennmaschine mit 3100 PS eingestellt. Sie erreichte 777 Stundenkilometer. Seit 1977 steht sie im Air and Space Museum Washington D.C. Der Weltöffentlichkeit wurde 1939 vorgegaukelt, der Rekord sei mit einer normalen „Me 109“ erreicht worden. Eine „getürkte“ Fotoserie zeigt Willy Messerschmitt und den Piloten Fritz Wendel, der in einer blau lackierten „Me 109“ mit dem zivilen Kennzeichen D-INJR sitzt. Auf Fotos ist nur ein kleiner Teil der Maschine zu sehen, sodass der Betrug nicht erkennbar war. Die wirkliche Rekordmaschine war die „Me 209 V 1“. Sie war ohne Aufschrift. Fotos von ihr verschwanden in Archiven. Die „Me 209“ sollte als schnelles Jagdflugzeug gebaut werden. Dafür erwies sie sich als untauglich und ging nie in Serie.

Das echte Weltrekordflugzeug landete in der Luftfahrtsammlung in Berlin. 1943 wurden die Museums-flugzeuge von Berlin nach Scharnikau in Pommern (heute Polen) ausgelagert.

Sie kehrten nie mehr zurück. Die Bundesrepublik verlangt bis heute die Rückgabe. Die Rumpfzelle ohne Motor und Flügel befindet sich mit der Typenbezeichnung „Me 209 V1“ im Muzeum Lotnictwa Polskiego in Krakau.

Die Weltrekordflüge am 26. April 1939 wurden tags darauf von einem Absturz mit vier Toten überschattet: Die zwei für die amtliche Vermessung der Geschwindigkeit zuständigen Ingenieure der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin und ein neutraler Beobachter waren zu einem Alpenrundflug in einer viersitzigen „Me 108“ eingeladen.

Dichte Wolken auf dem Rückflug nach Augsburg

Auf dem Rückflug nach Augsburg geriet das Flugzeug über Wessobrunn in dichte Bewölkung. Warum es daraus mit hoher Geschwindigkeit senkrecht zur Erde schoss und sich metertief in den Moorboden bohrte, blieb ungeklärt.

Frühere Folgen des Augsburg-Albums finden Sie unter augsburger-allgemeine.de/ augsburg-album