Augsburgs Modellsammlung sucht ihresgleichen

Plus Historische Bauwerke und Wassertechnik in Miniatur befinden sich im Maximilianmuseum und in Depots. Der Bestand lockte einst viele Fachleute in die Stadt.

Von Franz Häußler

Augsburgs Sammlung von Bau- und Technikmodellen genießt national und international höchstes Ansehen. Im Maximilianmuseum (Corona-bedingt bis auf Weiteres geschlossen) befinden sich rund 50 Modelle in der Dauerausstellung. Weitere 90 werden in Depots verwahrt. Mit diesen werden Ausstellungen unterschiedlicher Themenbereiche bestückt. In der großen Industrieausstellung 1985 wurden Technikmodelle gezeigt, 1986 demonstrierten bei der Sonderschau „Aus der Modellkammer“ im Festsaal des Maximilianmuseums Baumodelle den Wandel des Stadtbildes von Augsburg im 19. und 20. Jahrhundert.

