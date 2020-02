26.02.2020

Augsburgs OB-Kandidaten zeigen ihre Lieblingsorte im Video

Was ist der Lieblingsort von Anna Tabak, Eva Weber, Bruno Marcon und Co. in Augsburg? Die kurzen Videos auf unserer interaktiven Karte verraten einiges.

Wo hält sich Eva Weber ( CSU) zur Zeit am liebsten auf? Und wo schöpft Dirk Wurm ( SPD) in seiner Freizeit neue Kraft? Von Martina Wild (Grünen) bis zu Peter Hummel ( Freie Wähler) haben alle OB-Kandidaten unserer Redaktion in einem Video verraten, wo sie sich in der Stadt am liebten aufhalten. Manche von ihnen finden einen Ort im Trubel der Innenstadt aufregend, andere suchen Erholung in der Natur. Unter den Lieblingsorten der Stadt sind auch Überraschungen dabei. Werfen Sie einen Blick auf unsere interaktiven Stadtkarte. Bei einem Klick auf den roten Punkt erscheint ein Video zum Lieblingsort.

Welche Lieblingsplätze haben die OB-Kandidaten? Um es zu erfahren, klicken Sie einfach auf die roten Markierungen in der interaktiven Karte.

Lesen Sie hier mehr über die Augsburger Kandidaten für die OB-Wahl:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen