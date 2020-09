vor 34 Min.

Augsburgs OB Weber: Stadt ist bereit, Migranten aus Flüchtlingslager Moria aufzunehmen

Will einen „kommunalen Beitrag“ leisten: Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber.

Sollen Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager nach Deutschland kommen? Immer mehr Politiker fordern dies. Jetzt bietet auch Augsburg Hilfe an.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hat angekündigt, ihre Stadt sei bereit, Migranten aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria aufzunehmen. Am Abend schrieb sie im Kurznachrichtendienst Twitter und auf Facebook, sie habe ihre Parteifreunde, Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, gebeten, die "baldige Einreise Schutzbedürftiger" zu prüfen. Gleichzeitig wolle die Stadt Augsburg einen "kommunalen Beitrag" bei der Unterbringung leisten. "Als Kommune können wir leider nicht selbstständig tätig werden, sondern zunächst muss eine Entscheidung durch den Bund erfolgen", schreibt Weber auf Facebook. Ihr Schreiben sei die Umsetzung des "Augsburger Dreiklangs", den der Stadtrat im Mai mit großer Mehrheit beschlossen hat. Wie viele Flüchtlinge die Stadt aufnehmen würde, schrieb sie nicht.

Entwicklungsminister Müller: Deutschland soll 2000 Migranten aufnehmen

Auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, ebenfalls CSU, fordert eine schnelle Hilfe. Er sprach am Abend in der ARD von 2000 Migranten, die Deutschland aufnehmen solle. Zuvor hatten mehrere Bundesländer ihre Bereitschaft signalisiert. Das Bundesinnenministerium hielt jedoch zunächst an seiner Haltung fest. Ein Sprecher sagte: "Die aktuelle Situation stellt uns vor Herausforderungen, aber das ist kein Grund, unsere bisherige Rechtsordnung infrage zu stellen."

