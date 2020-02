vor 19 Min.

Augsburgs ÖDP fordert mehr Bäume und weniger Autos

So etwas soll es in Zukunft weniger geben, geht es nach dem Wahlprogramm der ÖDP: Baumfällungen. Hier am Herrenbach im Winter 2018.

In ihrem Wahlprogramm setzt die Öko-Partei auf Nachhaltigkeit. Im Verkehr, im Stadtleben, in der Politik.

Von Jonas Voss

Als die ÖDP von 2002 bis 2008 in einer Regenbogenkoalition unter dem damaligen Oberbürgermeister Paul Wengert ( SPD) mitregierte, konnte sie nur wenige eigene Standpunkte durchsetzen. Das zumindest sagt die Partei um den OB-Kandidaten Christian Pettinger heute. Er sagt: „Ich sehe gute Chancen bei der Kommunalwahl für uns, Fraktionsstärke zu erreichen.“ Ob man dann mitregiere, müsse man sehen. Wichtiger sei es, konstruktiv und parteiübergreifend an Sachthemen zu arbeiten. Jedenfalls will die ÖDP laut Pettinger in der kommenden Wahlperiode erneut eigene Akzente im Stadtrat setzen.

Die ÖDP will Pflanz-Standorte in Augsburg schaffen

„Die Stadt hat Defizite beim Kleinklima, deswegen setze ich mich im Stadtrat so für die Bäume ein“, erklärt Pettinger. 27 neue Planstellen in der Grünpflege seien letztlich seinem Engagement zu verdanken – und auch im aktuellen Wahlprogramm nehmen Bäume einen prominenten Platz ein. Die ÖDP will Pflanz-Standorte schaffen, wenn es sein muss zulasten von Parkplätzen. Und das städtische Forstamt soll statt im Finanz- künftig im Umweltreferat angesiedelt sein. Insgesamt liegt der Schwerpunkt der Partei im Wahlprogramm auf der großen Frage, wie ein nachhaltiges städtisches Leben gelingen kann.

Jens Wunderwald, Stadtratskandidat auf Listenplatz drei, äußert im Gespräch konkrete Vorstellungen: „Es braucht sofort Tempo 30 im Pferseer Tunnel, mittelfristig muss dem Autoverkehr dort eine Spur entzogen werden.“ Mehr Platz fürs Rad und weniger Platz fürs Auto soll es in Zukunft geben, die Inhalte des angekündigten Rad-Bürgerbegehrens sollen bis 2025 umgesetzt werden. Es müsse eine für die Einwohner berechenbare Umsetzung der Verkehrswende geben – ohne dass etwa aufs Auto angewiesene kranke Menschen darauf verzichten müssten. Statt einer kostenlosen Cityzone brauche es eine kosteneffektive Kombination von Park-and-ride-Plätzen am Stadtrand und dem öffentlichen Nahverkehr. „Bisher ist viel zu wenig für eine Verkehrswende geschehen“, meint Wunderwald. Andere Städte seien da weiter.

ÖDP setzt sich für eine Nachverdichtung in Augsburg ein

Das sieht die Partei nicht nur beim Komplex Mobilität so. Laut Julia Winkler, Stadtratskandidatin auf Platz vier, kann Augsburg auch beim nachhaltigen Wohnungsbau von Nachbarn lernen. „Nachhaltigkeit geht mit dem Sozialen einher. In Ulm etwa wird der Bodenspekulation ein Riegel vorgeschoben.“ Dort erwerbe die Stadt Land, ehe es in Bauland umgewandelt werde – und Käufer müssten innerhalb von drei Jahren bauen. Umweltschonender sei aber die Nachverdichtung im städtischen Bereich, zum Beispiel durch die Überbauung von Supermarktparkplätzen oder den Wohnungsbau in bestimmten Gewerbegebieten. „Und viele Dächer in der Stadt haben Potenzial bei der Solarenergie, da besteht Nachholbedarf.“

Die ÖDP setzt im Wahlkampf auf den Schwung aus dem von der Partei initiierten Volksbegehren „Rettet die Bienen“ und der „Fridays-for-Future“-Bewegung. Deniz Adler, bei „Fridays for Future“ aktiv, steht auf Listenplatz zwei. Wie alle vier Spitzenkandidaten erklären, müssten Forderungen aus solchen Initiativen heraus mehr in konkrete Politik umgemünzt werden – ohne die Kritiker dabei auszugrenzen.

