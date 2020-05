Augsburgs neue Referenten: Sie sitzen künftig an den Schaltstellen der Stadt

Plus Der Augsburger Stadtrat hat sechs Referenten gewählt: Vier sind neu, zwei bleiben im Amt. Eine Frau besetzt eine Schlüsselposition in der neuen Stadtregierung.

Sie sind die Chefs der jeweiligen Referate: Der Augsburger Stadtrat hat am Montag bei der konstituierenden Sitzung sechs Referenten gewählt. Vier Neulinge sind dabei, Umweltreferent Reiner Erben und Baureferent Gerd Merkle bleiben im Amt. Die neue Bildungsreferentin Martina Wild ist zugleich Zweite Bürgermeisterin. Wir stellen die Referenten vor.

Das sind die neuen Referenten der Stadt Augsburg

Bildung: Dem Augsburger Stadtrat gehört Martina Wild, 43, seit dem Jahr 2004 an. In den zurückliegenden sechs Jahren war sie Fraktionsvorsitzende der Grünen. Nun macht sie den nächsten Karrieresprung. Martina Wild leitet das Bildungsreferat, zugleich agiert sie als Zweite Bürgermeisterin. Wild ist studierte Historikerin, Romanistin und Politikwissenschaftlerin. Die dreifache Mutter ist gebürtige Augsburgerin. Sie trat als Oberbürgermeisterkandidatin ihrer Partei bei der Wahl 2020 an. Mit dem Erfolg der Grünen war absehbar, dass sie Anspruch auf eine Referententätigkeit erheben kann. Sie ist nun Ansprechpartnerin für Schulen und Kindergärten. Auch die Integration gehört neu zu ihrem Referatsbereich.

Finanzen: Roland Barth ist jetzt Herr über die Finanzen der Stadt Augsburg. Der 53-Jährige, der mit seiner Frau in Augsburg lebt, ist neuer Finanzreferent. Barth ist parteilos und will dies nach eigenen Angaben auch bleiben. Sein Start bei der Stadt Augsburg war im Jahr 1986. Barth schlug die gehobene Beamtenlauf ein. In den 1990er-Jahren ging es mit einer Planstelle als Sachbearbeiter für die Finanzverwaltung weiter. 2001 folgte ein weiterer beruflicher Schritt: Barth schlug die Laufbahn des höheren Dienstes ein. Er war viele Jahre lang Amtsleiter und galt seit Langem als erster Ansprechpartner der Stadtverwaltung in Finanzfragen. Barth ist zudem seit zwölf Jahren Mitglied im Arbeitskreis Finanzen des bayerischen Städtetags.

Ordnung: Frank Pintsch ist der neue Ordnungsreferent in Augsburg. Der 39-Jährige, der in Augsburg geboren wurde, lebt mit Frau und zwei Kindern im Stadtteil Göggingen. Pintsch hat ein Jurastudium in Augsburg erfolgreich abgeschlossen. Bei der Stadt Augsburg ist er seit dem Jahr 2012 tätig. Im Jahr 2017 folgte der Aufstieg zum Stadtdirektor. Daher ist Pintsch mit internen Verwaltungsabläufen bestens vertraut. Zu seinen Hobbys zählt Pintsch die Musik. Kein Wunder: Er war Mitglied der Domsingknaben. Das Referat, das Pintsch jetzt führt, beinhaltet Bürgerangelegenheiten, Personal, Digitalisierung und Organisation. Pintsch ist CSU-Mitglied. Er trat im Jahr 1998 in die Partei ein. Pintsch schloss sich damals dem Ortsverband Neusäß an.

Wirtschaft: Der 51-jährige Jurist Wolfgang Hübschle ist neuer Wirtschaftsreferent der Stadt. Seit vielen Jahren ist Hübschle (parteilos) in wirtschaftlichen Bereichen tätig. Im Jahr 1997 begann sein beruflicher Einstieg beim Freistaat Bayern. Im Jahr 2002 folgte der Wechsel zur Stadt Augsburg, wo Hübschle als Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung agierte. Danach gab es eine Zwischenstation bei der Augsburg AG, ehe es zurück zum bayerischen Wirtschaftsministerium ging. Eine weitere berufliche Station war von 2010 bis 2013 ein Einsatz in New York. Zurück in der Heimat war Hübschle dann Leiter der Abteilung Invest in Bavaria. Er lebt mit Frau und den beiden Kindern (14 und 16) in Steppach.

Umwelt: Mit der Politik ist Umweltreferent Reiner Erben, der im Jahr 2014 in dieses Amt gewählt wurde, seit Langem verbunden. Der Politikwissenschaftler war vor der Referententätigkeit Fraktionsvorsitzender der Grünen. Für einige wenige Monate saß er 2013 auch im Landtag. Der 62-Jährige betreut nun weiter das Umweltreferat, zu dem unter anderem das Themenfeld Nachhaltigkeit gehört. Ein wichtiger Baustein ist weiterhin der Klimaschutz. Der Bereich Integration ist allerdings ins Bildungsreferat gewandert. Erben ist seit sechs Monaten verheiratet. Er lebt mit seiner Frau Susanne Reng (Junges Theater) im Bismarckviertel. Erben hat drei erwachsene Kinder, seine Frau zwei.

Bau: Bei der Stadt Augsburg ist Gerd Merkle seit 1986 tätig. 2008 wurde der 61-Jährige zum Baureferenten gewählt. An der Fachhochschule studierte er Architektur, ein zweites Studium mit Schwerpunkt Städteplanung hängte er in München an. Merkle war vor der Referententätigkeit Leiter des Bauprojektmanagements im Baureferat und Projektleiter für die Konversionsflächen. Zu den Aufgaben in nächster Zeit wird jetzt unter anderem die weitere Entwicklung des Gebiets Haunstetten-Südwest gehören. Merkle geht auf eigenen Wunsch in eine dreijährige Amtsperiode. Im Jahr 2023 wird er aufhören. Der Augsburger hat zwei erwachsene Kinder und ist zudem zweifacher Großvater.

Bislang läuft für die neue Stadtregierung alles nach Plan - doch zwei Referentenstellen werden noch ausgeschrieben. Und dann dürfte es spannend werden: Lesen Sie einen Kommentar von Redakteur Stefan Krog: Stadtregierung legt soliden Start hin

