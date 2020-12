vor 33 Min.

Ausgangssperre missachtet: Pizzaessen auf der Straße

Die meisten Bürger halten sich an die neue nächtliche Ausgangssperre, berichtet die Polizei. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie im Hochfeld.

Von 21 Uhr bis fünf Uhr morgens gilt seit Mittwoch in der Stadt und auch im Landkreis Augsburg wegen der Corona-Pandemie eine Ausgangssperre. Wie die Polizei berichtet, hielten sich die Bürger an die Vorgaben. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, wie im Augsburger Stadtteil Hochfeld.

Nach Angaben der Polizei haben sich dort am Donnerstag gegen 23 Uhr vier 19- bis 24-Jährige auf offener Straße getroffen, um gemeinsam Pizza zu essen. Der Vierergruppe war die Rechtslage nach eigenen Angaben bekannt, so die Polizei. In der Nacht auf Freitag gab es demnach in Stadt und Landkreis 20 Fälle, bei denen die Missachtung der Ausgangssperre geahndet wurde. (ina)

