vor 16 Min.

Ausgebüxter Hund hält in Augsburg mehrere Polizeistreifen auf Trab

Die Polizei hatte Mühe, in Lechhausen einen herrenlosen Hund einzufangen. Bald stellte sich heraus, warum das Tier so herumgeirrt war.

Ein Augenzeuge hat am Dienstagmorgen kurz nach sieben Uhr der Polizei einen größeren, scheinbar herrenlosen Hund gemeldet, der im Bereich der Schillstraße in Lechhausen umher lief und immer wieder auf die Straße geriet. Der Hund war laut Polizei sehr scheu, er ließ sich zunächst nicht einfangen. Mehrere Polizeistreifen verfolgten das Tier. Der Hund rannte bis in die Grünanlagen bei der Jakoberwallstraße - mit den Verfolgern in Uniform auf seinen Fersen.

Erst dort gelang es den Beamten, den Vierbeiner festzuhalten. Die Besitzerin, die sich inzwischen bei der Polizei gemeldet hatte, traf vor Ort ein. Sie nahm ihren unverletzten Hund entgegen. Wie sich herausstellte, hatte der Vierbeiner beim Gassigehen einen epileptischen Anfall erlitten und war anschließend unter Schock davongelaufen. (ina)

