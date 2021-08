Ausstellung

vor 5 Min.

Interaktives Kunstprojekt in der Augsburger Innenstadt: "Sagt, was euch bewegt"

Kunstprojekt "like a shell of a nut" des Künstlers Martin Steinert aus Saarbrücken auf dem Elias-Holl-Platz Augsburg.

Plus Auf dem Elias-Holl-Platz kann man die Entstehung eines Kunstwerks beobachten - und sogar selbst Teil davon werden. Der Bildhauer Martin Steinert erklärt die Idee dahinter.

Von Sophia Huber

Martin Steinert tritt einen Schritt zurück, stemmt die Hände in die Hüften und begutachtet die eben aneinander geschraubten Holzlatten. „Wir müssen das Ganze dann noch einmal mehr in die Richtung drehen“, sagt er und zeigt in Richtung Rathaus. Das Ganze – das sind Stand Freitagvormittag rund 100 Holzlatten verschiedener Größe, die der Saarbrückener Bildhauer und Künstler seit Donnerstag auf dem Elias-Holl-Platz hinter dem Rathaus aneinanderschraubt. Am Ende soll eine etwa zehn bis zwölf Meter lange, vier Meter hohe und voraussichtlich fünf Meter breite Skulptur entstehen, die einer Nuss ähnlich sieht. Anders als bei klassischen Kunstprojekten geht es nicht nur um die Fertigstellung – sondern um den ganzen Prozess.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen