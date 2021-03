vor 2 Min.

Auszeit für Heimkinder auf hoher See

Um sich einmal ganz auf sich besinnen zu können, haben Heimkinder des evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrums (evki) in Hochzoll die Gelegenheit, mit der "No Limit" auf große Fahrt zu gehen.

Von Silvia Kämpf

Eine Auszeit können sich Heimkinder des evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrums Hochzoll bei Bedarf auf hoher See nehmen. Das Stahlschiff "No Limit", ein Langkieler von 24 Metern Länge, kann laut dem stellvertretenden Heimleiter Hannes Weigel bei Bedarf zur Einzelbetreuung auslaufen. "Manchmal", sagt er, "müssen wir ein Kind einfach mal rausnehmen und ihm Abstand gönnen."

Peter Plonner, 64, ehemaliger Hauptkommissar und zuletzt Angehöriger der Lechhauser Polizeiinspektion, steht in den Startlöchern, um den geplanten "Förderverein No Limit" als Vorsitzender zu steuern. Das Schiff liegt seit kurzem während des Sommers in Wackerballig an der Schleimündung vor der Geltinger Bucht in Schleswig Holstein. Der einheimische Skipper beziehungsweise Kapitän stammt aus Arnis. Er heißt Helmut und ist als gelernter Sozialpädagoge bestens geeignet für den Umgang mit Jugendlichen. Während er sogar historische Großsegler zu steuern versteht, ist Hannes Weigel im Besitz des Sportboot-Führerscheins See, übernimmt aber keine Funktion im Verein, sondern bleibt selbst "einfaches Mitglied".

Die Gründungsversammlung des Fördervereins soll wegen Corona "online" stattfinden und geht laut Plonner "hoffentlich noch im März über die Bühne". Einzige Voraussetzung, um die "No Limit" zu chartern, ist, laut Weigel eine Vereinsmitgliedschaft für 50 Euro pro Jahr. Die Charter-Gebühr für Vereinsangehörige beträgt in der Folge 500 Euro pro Woche, wobei problemlos noch weitere Mitsegler einen Kojen-Platz finden.

Heimathafen ist in der kleinsten Stadt Deutschlands

Den Unterhalt des Schiffes in Höhe von 6000 Euro und die laufenden Kosten pro Jahr übernimmt die Stiftung evangelisches Waisenhaus mit Klauckehaus unter Vorsitz von Dr. Bernhard Sokol. Die daran geknüpfte Bedingung: Bei der Nutzung des knapp 20 Jahre alten Zweimasters haben die Heimkinder nach Auskunft Weigels stets den Vorrang. Jedoch lassen sich Buchungen externer Vereinsmitglieder sicher terminieren.

Zunächst lag die "No Limit" im Hafen von Flensburg vor Anker. Der Heimathafen zur Winterzeit wird jetzt Arnis, in der kleinsten Stadt Deutschlands sein. Die Törns auf dem Zweimaster starten im idyllischen Umfeld der Schlei - genau die richtige Umgebung, um fernab der Jugendhilfeeinrichtung "runterzukommen" und abzuschalten.

Die ersten Heimkinder konnten laut Weigel schon ihre Seefestigkeit auf der Ostsee, die für ihre kurzen Wellen bekannt ist, erproben. An Bord lernen sie auch erste Handgriffe, die sie etwa für den späteren Erwerb eines Bootsscheines gebrauchen können. Meist sind es Teenager im Alter von 13 bis 17 Jahren, die in den Genuss einer solch abwechslungsreichen Pause kommen. Laut Plonner hat die "No Limit" einen geschlossenen Steuerstand, um bei Bedarf auch eine steife Brise abzuhalten.

