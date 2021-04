Auszubildende haben in Corona-Zeiten das Nachsehen

Plus Die Corona-Pandemie beeinträchtigt die Ausbildung. Präsenzunterricht wird heruntergefahren, viele Firmen haben wegen des Lockdowns geschlossen. Die Leidtragenden sind die Azubis.

Viele Länder bewundern Deutschland um seine duale Berufsausbildung. Azubis werden in Theorie und Praxis unterwiesen und gehen so bestmöglich vorbereitet in ihr Berufsleben. Die Corona-Pandemie jedoch beeinträchtigt beide Seiten der Lehre: In den Berufsschulen ist der Präsenzunterricht auf ein Minimum heruntergefahren, gleichzeitig haben viele Firmen wegen des Lockdowns geschlossen. Mancher Lehrling, heißt es, habe seinen Ausbildungsbetrieb seit Herbst kaum betreten.

Problematisch ist dies für Azubis im ersten Jahr, aber vor allem für die, die heuer Abschlussprüfung machen. Ihnen fehlt fast ein Jahr Praxisunterricht und damit nicht nur die Unterstützung durch den Lehrherren, sondern auch Routine.

Auszubildende sind Leidtragende der Corona-Krise

Mit den Folgen zurechtzukommen, wird eine Herausforderung für viele Betriebe. Wer demnächst einen ausgelernten Lehrling einstellt, muss damit rechnen, dass dieser stärker an die Hand genommen werden muss als Azubis aus anderen Jahrgängen. Für junge Berufseinsteiger wiederum könnte die Corona-Krise noch andere Folgen haben. Einige Betriebe werden aufgrund wirtschaftlicher Probleme vielleicht erst mal keine neuen Mitarbeiter einstellen und auch bei der Ausbildung zurückhaltend sein. Der Bund hat deshalb bereits Ausbildungsprämien in Aussicht gestellt. Diese Chance ergreifen hoffentlich auch viele Augsburger Firmen.

