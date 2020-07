vor 19 Min.

Auto Reichhardt investiert in vier Neubauten in Augsburg

Plus Der bisherige Firmensitz von Auto Reichhardt in der Haunstetter Straße wird aufgegeben. Dafür gibt es neue Standorte in Augsburg.

Von Michael Hörmann

Auto Reichhardt ist ein traditionsreiches Unternehmen. Gegründet wurde die Firma im Jahr 1927, ihren Sitz hat sie in der Haunstetter Straße. Das Unternehmen mit 75 Mitarbeitern begibt sich jetzt auf Expansionskurs. Am Ende wird es so sein, dass der Standort an der Haunstetter Straße aufgegeben wird. Bis dahin dauert es allerdings einige Zeit. Auto Reichhardt investiert bis Ende 2021 insgesamt drei Millionen Euro. Vier Neubauten in Haunstetten und am Güterverkehrszentrum (GVZ) an der Autobahn entstehen. Auto Reichhart ist wohl deshalb vielen Autofahrern in der Region bekannt, weil es im Pannen- und Abschleppservice tätig ist.

Die Zusammenarbeit läuft mit dem Auto-Klub ADAC und dem Anbieter Assistance-Partner. Der Startschuss für die Millioneninvestition fiel mit einem Spatenstich an der Straße „Auf dem Nol 11“. In unmittelbarer Nähe zur B17 entsteht in vier Monaten Bauzeit auf 3000 Quadratmetern Grund eine 800 Quadratmeter große Halle, die von 700 Quadratmetern Stellfläche umgeben ist. Im November 2020 sollen Disposition und Service einziehen, um den Abschleppdienst im Großraum Augsburg zu organisieren. Grund für den Neubau sei das anhaltende Wachstum des Unternehmens, heißt es.

Auto Reichhardt ist in Augsburg auf Wachstumskurs

In den zurückliegenden zehn Jahren hat Auto Reichhardt den Umsatz verdreifacht. Die Zahl der Beschäftigten wächst ebenfalls kontinuierlich. „Wir wollen unser Unternehmen mit schlanken Prozessen und nachhaltigen Neubauten grundlegend auf eine erfolgreiche Zukunft im Automobilhandel und -service ausrichten“, sagt Stefan Reichhardt. Er führt mit seinem Schwager Günter Frank das Unternehmen in dritter Generation.

Den beiden Mobilitätszentren in Haunstetten und im Güterverkehrszentrum folgt im November der Spatenstich für den Hauptsitz in Haunstetten. Im Frühjahr 2021 startet der Bau einer weiteren Ausstellungshalle mit Abstellfläche für Reisemobile. Zum Portfolio im Automobilhandel und -service gehören die Reisemobile der Marke Adria, die Automarken Fiat und Renault sowie der Geschäftsbereich Berge-, Pannen- und Unfallservice.

