20:22 Uhr

Auto am hellichten Tag gestohlen

Gegen Mittag wird am Dienstag ein Auto gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstagmittag zwischen 11.00 und 12.50 Uhr wurde in der Gellertstraße ein blauer Fiat Panda gestohlen. Die Polizei schätzt den so entstandenen Schaden für den Halter auf eine mittlere vierstellige Summe. Hinweise können an die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 weitergegeben werden. (AZ)

Themen folgen