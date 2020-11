vor 18 Min.

Auto auf Supermarkt-Parkplatz angefahren

Innerhalb von 30 Minuten ist auf einem Supermarkt-Parkplatz in Lechhausen ein Unfall mit Fahrerflucht geschehen.

Auf dem Parkplartz eines Supermarktes in der Brixener Straße in Lechhausen ist ein silberfarbener Suzuki Grand Vitara von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Vorfall passierte am Samstag zwischen 18.10 und 18.40 Uhr. Der Suzuki wurde im Bereich der Fahrertür sowie des linken vorderen Kotflügels beschädigt.

Hinweise an die Polizei unter 0821/323-2310. (ina)

