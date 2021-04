Auto beschädigt: Belohnung wird ausgelobt

Nachdem ein Unbekannter ein Auto in Lechhausen beschädigt hat, hat die Besitzerin nun eine Belohnung ausgelobt.

Ein blauer Audi A3 ist am Oster-Wochenende in der Neuburger Straße im Stadtteil Lechhausen beschädigt worden. Wie die Polizei bereits berichtete, wies die Fahrerseite mehrere Lackkratzer mit jeweils einer Länge von circa einem halben Meter auf. An dem Fahrzeug, das vor einem Kosmetikstudio geparkt war, entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Nun hat die Geschädigte eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt, falls sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters führen. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich um eine Privatauslobung handelt und gegenüber der Polizei kein Rechtsanspruch geltend gemacht werden kann.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei unter 0821/323 2310 entgegen. (ina)