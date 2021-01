16:15 Uhr

Auto in Augsburg-Lechhausen massiv zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter hat das Auto eines Anwohners in der Derchinger Straße in Augsburg-Lechhausen beschädigt. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Von Jan Kandzora

Das Auto eines Anwohners in der Derchinger Straße ist in der Nacht auf Dienstag massiv beschädigt worden. Nach Auskunft der Polizei stellte der Mann sein Auto am Montagabend am Fahrbahnrand vor seiner Wohnadresse in der Derchinger Straße im Bereich der 20er Hausnummern ab. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug am nächsten Morgen entdeckte der Mann diverse Kratzer an den Türen sowie am Kotflügel hinten links.

Der Sachschaden am VW wird mit etwa 4000 Euro beziffert, so die Polizei. Die Schäden sprechen nach Angaben der Ermittler dafür, dass jemand sie mutwillig herbeigeführt hat. Ein möglicher Verursacher ist derzeit nicht bekannt. Nun bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (jaka)

