Auto in Oberhausen mit roter Farbe besprüht

Mit roter Farbe hat ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag ein Auto in Augsburg-Oberhausen besprüht. Wie die Polizei berichtet, wurde der in der Manlichstraße (Höhe Hausnummer 18) geparkte schwarze Opel Zafira zwischen Donnerstag, 23 und Freitag 10 Uhr auf der rechten Fahrzeugseite mit roter Farbe besprüht. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510. (AZ)

