vor 31 Min.

Auto kracht in Bus – fünf Verletzte

In Haunstetten kollidiert am Donnerstag ein Auto mit einem Bus. Der Notarzt untersucht 15 Personen, auch die Feuerwehr ist vor Ort.

In der Via-Claudia-Straße in Haunstetten hat sich am Donnerstag gegen 13.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Auskunft der Feuerwehr kollidierte ein Auto mit einem Bus; insgesamt 15 Personen mussten vom Notarzt bzw. Rettungsdienst untersucht werden. Fünf von ihnen mussten mit Verletzungen wurden ins Krankenhaus gefahren werden, so die Feuerwehr. (jaka)



