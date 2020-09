vor 59 Min.

Auto kracht in anderen Wagen: Wespe löst Verkehrsunfall aus

Eine Wespe in einem Auto hat am Sonntag einen Autofahrer in Augsburg offenbar derart abgelenkt, dass der Mann einen Unfall baute. Zwei Menschen wurden verletzt.

Eine Wespe in einem Auto hat am Sonntag einen Autofahrer in Augsburg offenbar derart abgelenkt, dass der Mann einen Unfall baute. Nach Auskunft der Polizei war der 55-Jährige gegen 14.45 Uhr auf der Isegrimstraße unterwegs, als er eine Wespe in seinem Fahrzeug bemerkte. Dadurch abgelenkt, kam der Autofahrer zu weit nach rechts und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Sowohl der 55-jährige Fahrer als auch seine 82-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (jaka)

