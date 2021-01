vor 48 Min.

Auto wird im Augsburger Stadtteil Lechhausen mutwillig beschädigt

Ein Unbekannter hat in Lechhausen den Lack eines BMW zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der graufarbene BMW parkte in der Dr.-Otto-Meyer-Straße in Lechhausen, Höhe Hausnummer 54. Ein Unbekannter hinterließ an der linken Fahrzeugtür einen Kratzer. Der Vorfall geschah im Zeitraum vom vergangenen Sonntag, 17., bis Mittwoch, 20. Januar. Der Sachschaden wird auf 800 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei unter 0821/323-2310. (ina)

