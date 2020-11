vor 36 Min.

Autobrand löst Alarm in der City-Galerie in Augsburg aus

Zu einem Brand in der City-Galerie wurde am Donnerstagmittag die Feuerwehr gerufen.

Am Donnerstag gerät ein Auto in der City-Galerie in Brand - die Feuerwehr ist rasch vor Ort, doch Passanten sind bereits eingeschritten.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg wurde am Donnerstag kurz vor 13 Uhr durch mehrere Anrufer auf einen Autobrand in der City-Galerie hingewiesen. Nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers Friedhelm Bechtel konnte der Fahrzeugbrand bereits von Passanten gelöscht werden - Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Berufsfeuerwehr führte die notwendigen Nachlösch-und Sicherungsarbeiten durch.

Die City-Galerie in Augsburg muss wegen Brand komplett geräumt werden

Zeitgleich warnte der Räumungsalarm die komplette City-Galerie. Alle Besucher verließen nach Feuerwehrangaben sofort und zügig, ohne Panik, die Einkaufspassage. Ladenbesitzer sperrten ihre Einkaufsläden zu. Die Räumung der City Galerie sei sehr schnell und reibungslos verlaufen. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden. Die Berufsfeuerwehr Augsburg kontrollierte den kompletten Motorraum des in Brand geratenen Fahrzeuges mit der Wärmebildkamera. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet. (AZ)

