vor 32 Min.

Autofahrer fährt auf B17 in Augsburg Verkehrszeichen um und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat auf der B17 in Augsburg Unfallflucht begangen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag auf der B17 in Richtung Süden an der Ausfahrt zur Bürgermeister-Ackermann-Straße eine sogenannte Leitbake beschädigt und ist danach geflohen. Der Vorfall geschah zwischen 12 und 17 Uhr. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden von 125 Euro.

Die Polizei sicherte das umgefahrene Verkehrszeichen für den Verkehr ab. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1910 entgegen. (ina)

