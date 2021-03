vor 39 Min.

Autofahrer fährt auf Tramgleisen durch Augsburger Innenstadt

Ein 19-Jähriger fiel der Polizei auf, weil er in der Augsburger Innenstadt mit seinem Auto die Tramgleise benutzte.

Ein Autofahrer war in der Augsburger Halderstraße unterwegs. Das an sich ist nicht ungewöhnlich, wohl aber, dass er auf Schienen fuhr und Drogen konsumiert hatte.

Einer Polizeistreife ist am Montagabend um 20 Uhr in der Halderstraße in der Innenstadt ein Autofahrer aufgefallen. Dieser fuhr nämlich mit seinem Auto auf den baulich abgetrennten Straßenbahnschienen. Als die Beamten ihn kontrollierten, kam bei ihnen schnell der Verdacht auf, dass der Fahrer Drogen konsumiert haben könnte.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte dies. Der 19-Jährige musste zur Blutentnahme mit auf die Polizeidienststelle. Ob er im Anschluss dann tatsächlich mit der Straßenbahn nach Hause gefahren ist, ist nicht bekannt, heißt es vonseiten der Polizei mit einem Augenzwinkern. (ina)

