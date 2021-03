16:30 Uhr

Autofahrer fährt unter Drogen und ohne Führerschein

Ein 18-jähriger Augsburger wird von der Polizei kontrolliert. Mit ungünstigen Folgen für den Heranwachsenden.

Polizisten kontrollierten am Samstag gegen 23 Uhr in der Brixener Straße einen 18-jährigen Autofahrer. Bei dem Mann seien "drogentypische Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch" festgestellt worden, so die Polizei. Der Autofahrer musste schließlich eine Blutentnahme in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen. Ungünstig für den 18-Jährigen: Die Beamten stellten zudem fest, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. (jaka)

