vor 18 Min.

Autofahrer fährt zu schnell in die Kurve und kommt aus der Spur

An der Auffahrt zur A8 ist bei Augsburg-Ost am Mittwochmorgen ein Unfall passiert. Ein Autofahrer kam aus der Kurve, weil er zu schnell unterwegs war.

An der Auffahrt zur A8 ist bei Augsburg-Ost am Mittwochmorgen ein Unfall passiert, der im Berufsverkehr für Behinderungen sorgt. Verletzt wurde aber niemand.

An der Anschlussstelle Augsburg-Ost ist am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr ein Unfall passiert. Ein Autofahrer wollte aus der Stadt von der Mühlhauser Straße kommend auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auffahren.

Autofahrer fährt zu schnell auf Autobahn - und bekommt die Kurve nicht

Allerdings war er auf der feuchten Fahrbahn zu schnell unterwegs und konnte die Kurve nicht nehmen. Er kam aus der Spur und von der Fahrbahn ab. Dabei wurde sein Auto beschädigt.

Der Autofahrer blieb unverletzt, sein Wagen musste aber abgeschleppt werden. Das sorgte im morgendlichen Berufsverkehr für leichten Rückstau. (AZ)

