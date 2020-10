18:00 Uhr

Autofahrer flieht nach Verkehrsunfall in Inningen

Samstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Folgen für die Beteiligten in der Nähe von Inningen.

Nach einem Verkehrsunfall bei Inningen entfernen sich die Verursacher vom Ort des Geschehens. Weit kommen sie aber nicht.

Am Samstagmorgen, kurz vor 1 Uhr, ist es auf der Staatsstraße 2035 zu einem Verkehrsunfall mit Folgen gekommen. Ein mit drei Personen besetztes Auto der Marke "Maruti Alto" kam laut Polizei von der Fahrbahn ab, prallte gegen die linke Leitplanke und blieb dann im rechten Straßengraben liegen.

Unfallfahrer werden in Bobingen erwischt

Die Personen entfernten sich vom Unfallort, wurden aber am Bahnhof in Bobingen von einer Polizeistreife entdeckt. Alle drei waren laut Polizeibericht alkoholisiert. Zwei der drei Personen wurde eine Blutprobe entnommen, da beide als Unfallfahrer in Frage kamen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. (jovos)

