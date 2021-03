05.03.2021

Autofahrer flüchten nach Karambolagen: Polizei sucht Zeugen

Mehrere Autofahrer haben in den vergangenen Tagen in Augsburg andere Fahrzeuge gerammt und sind danach geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zu mehreren Unfallfluchten ist es in den vergangenen Tagen in Augsburg gekommen. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich mehrere dieser Fälle in Oberhausen. Demnach wurde ein im Zeitraum von Donnerstag, 12 Uhr, bis Samstag, 18 Uhr, in der Hirblinger Straße geparkter schwarzer Volvo im Frontbereich angefahren. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro, den der Unfallflüchtige hinterließ. Am Samstag rammte zudem jemand im Zeitraum zwischen 14 und 16.15 Uhr einen in der Zimmermannstraße am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes vorne links im Bereich des Kotflügels und flüchtete danach. Der Schaden hier beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Im Zeitraum von Freitag, 14.30 Uhr, bis Samstag, 10.10 Uhr, wurde wiederum ein in der Petelstraße abgestellter grauer BMW im Heckbereich angefahren. Auch hier flüchtete der Verursacher, der einen Streifschaden in Höhe von rund 500 Euro hinterlassen hatte. Im Bärenkeller wurde am Samstag im Zeitraum zwischen 7.30 und 11.30 Uhr ein im Drosselweg geparkter blauer Ford Fiesta im Bereich der Fahrerseite verkratzt und eingedellt. Der dabei entstandene Schaden wurde mit rund 2500 Euro beziffert, so die Polizei, die unter der Nummer 0821/323-2510 zu allen Fällen um Hinweise bittet. (jaka)

