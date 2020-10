vor 49 Min.

Autofahrer hinterlässt Schaden von 1200 Euro

Ein Unbekannter hat auf einem Supermarkt-Parkplatz in Kriegshaber ein Auto angefahren.

Als eine Autofahrerin am Montag zu ihrem graufarbenen 3er BMW auf den Supermarkt-Parkplatz zurückkehrte, hat sie sicherlich einen Schreck bekommen. Die Stoßstange am Heckbereich war frisch beschädigt und wies rote Lackspuren auf. Vom Unfallverursacher war jedoch weit und breit nichts zu sehen. Der Vorfall trug sich zwischen 10 und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Pearl-S.-Buck-Straße 10 zu. Dabei entstand ein Schaden von rund 1200.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323 2610 entgegen. (ina)

