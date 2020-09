15:40 Uhr

Autofahrer in Lechhausen mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Ein Autofahrer mit einem gefälschten Führerschein wurde am Mittwoch von der Polizei in Augsburg festgenommen.

Als die Polizei einen 34-jährigen Mann in Lechhausen kontrolliert, präsentiert dieser ein erstaunliches Dokument. Der Autofahrer wird zwischenzeitlich sogar festgenommen.

Ein 34-jähriger Mann ist am Mittwochabend offenbar mit einem gefälschten Führerschein unterwegs gewesen. Nach Auskunft der Polizei kontrollierten Beamte den Mann, der ein silbernes Auto fuhr, gegen 19 Uhr in der Derchinger Straße in Lechhausen. Der 34-Jährige händigte den Polizeibeamten einen englischen Führerschein aus, der sich aber bei genauerer Überprüfung als Totalfälschung herausstellte, so die Polizei. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Nach der Hinterlegung einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Sicherheitsleistung wurde er wieder entlassen. (jaka)

