vor 34 Min.

Autofahrer lässt nach Unfall schwerverletzte 88-Jährige liegen

Ein Autofahrer hat in der Haunstetter Straße eine 88-jährige Fahrradfahrerin angefahren. Die Seniorin verletzte sich beim Sturz schwer. Doch der Mann fuhr weiter.

Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Haunstetter Straße. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Seniorin auf dem westlichen Radweg stadtauswärts. Auf Höhe der Ellensindstraße wollte die 88-Jährige die Haunstetter Straße an einer Radfahrerampel bei Grünlicht überqueren.

Unmittelbar beim Einfahren auf die Haunstetter Straße querte aber ein stadtauswärts fahrendes Auto die Fahrradspur. Das Fahrzeug touchierte das Vorderrad der Radlerin, sie fiel mit ihrem Fahrrad um.

Bei dem Sturz zog sich die alte Dame laut Polizei mehrere Frakturen zu. Der unbekannte Autofahrer aber hielt nicht an. Er flüchtete von der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte die schwerverletzte Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Beim unfallflüchtigen Fahrzeug handelt sich um einen silberfarbenen Pkw.

Hinweise erbittet die Polizei unter 0821/323-2710. (ina)

