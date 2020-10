vor 23 Min.

Autofahrer schläft am Steuer ein - Auto prallt gegen Baum

Glück im Unglück hatte ein 28 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall in Augsburg.

Ein junger Autofahrer war in der Nacht auf Freitag in der Gabelsbergerstraße in Göggingen unterwegs. Plötzlich kam er von der Fahrbahn ab.

Ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer aus dem Landkreis Augsburg ist am Freitagmorgen gegen 2.40 Uhr in der Gabelsbergerstraße von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto touchierte einen Metallzaun und stieß gegen einen Baum. Der Auslösung des Airbags dürfte es zu verdanken sein, dass der Fahrer nur mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizei vermutet, dass der junge Mann am Steuer eingeschlafen war. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. (ina)

