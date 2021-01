vor 34 Min.

Autofahrer sollen sich illegales Straßenrennen in Augsburg geliefert haben

Ein Autofahrer beobachtet, wie zwei weitere Verkehrsteilnehmer sich ein Rennen in Augsburg geliefert haben sollen. Einen der Teilnehmer kann die Polizei stellen.

Haben sich zwei Autofahrer am Sonntagnachmittag ein illegales Straßenrennen im Bereich der Friedberger Straße geliefert? Davon geht zumindest die Polizei derzeit aus. Ihren Ermittlungen zufolge fiel gegen 17.15 Uhr ein weißer Kombi wegen seines rasanten Fahrstils im Bereich der Siebentischstraße/Friedberger Straße anderen Verkehrsteilnehmern auf. Ein weiterer Autofahrer konnte feststellen, dass der Kombi nach dem Abbiegevorgang auf der Friedberger Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr, so die Polizei.

Illegales Straßenrennen in Augsburg

Im weiteren Verlauf war der Kombi den Angaben zufolge auf der Rote-Torwall-Straße in Schlangenlinien unterwegs und nutzte abwechselnd beide in seine Richtung führenden Fahrstreifen. Als der weiße Wagen nach rechts in Richtung Freilichtbühne abbog, versuchte ein blauer Mini Cooper mehrfach erfolglos, den Kombi zu überholen. Beide mussten bei ihren Fahrmanövern eine Vollbremsung einleiten. Auch der Autofahrer, der die Szenerie beobachtete, konnte nur durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision vermeiden. Der weiße Kombi fuhr nach dem Geplänkel in Richtung Stettenstraße davon.

Die Polizei konnte den 20-jährigen Mini-Fahrer nach kurzer Weiterfahrt anhalten. Der Fahrer des weißen Autos ist bislang unbekannt. Bei dem weißen Kombi handelt es sich um ein Firmenfahrzeug mit der Aufschrift „Krone“. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise und Zeugenangaben unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (jaka)

Themen folgen