vor 19 Min.

Autofahrer stirbt nach Unfall mit Straßenbahn auf Haunstetter Straße

Ein schwerer Unfall hat sich am frühen Donnerstagnachmittag an der Haunstetter Straße ereignet.

Bei einem Unfall an der Haunstetter Straße in Augsburg sind ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Es ist ein Zusammenstoß mit gravierenden Folgen.

Ein schwerer Unfall hat sich am frühen Donnerstagnachmittag an der Haunstetter Straße ereignet: Wie die Polizei mitteilt, sind ein Auto und eine Straßenbahn an der Einfahrt von der Haunstetter Straße zur MBB Sportgaststätte zusammengestoßen. Der 61-jährige Autofahrer, der aus dem Landkreis Donau-Ries stammt, starb noch am Unfallort. Sein Beifahrer sowie der Straßenbahnfahrer und ein Fahrgast wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Unfall auf Haunstetter Straße: Autofahrer stirbt

Nach Auskunft der Polizei fuhr eine Straßenbahn der Linie 2 gegen 13.15 Uhr von der Haltestelle Volkssiedlung entlang der Haunstetter Straße in stadteinwärtige Richtung. Zur gleichen Zeit war der 61-Jährige mit seinem roten Mercedes Vito auf der Haunstetter Straße parallel zur Straßenbahn unterwegs. An der Einfahrt zum MBB-Sportheim bog der Autofahrer den Angaben zufolge links ein und kollidierte mit der Straßenbahn.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde durch den Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt. Trotz sofortiger Bergung aus dem Fahrzeug und umgehender Reanimation starb der 61-Jährige noch am Unfallort, teilt die Polizei weiter mit. Die Straßenbahn entgleiste bei der Kollision. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro.

Straßenbahn der Linie 2 entgleist - Bergung aufwendig

Aufgrund der entgleisten Straßenbahn laufen aktuell umfangreiche Bergungsarbeiten. Die Haunstetter Straße ist hierfür in südliche Richtung ab der Rumplerstraße gesperrt. Vermutlich werden die Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden andauern. Straßenbahnen der Linie 2 Richtung Haunstetten fahren ab der Schertlinstraße in Richtung Messe und wenden dort. Von Haunstetten stadteinwärts ist aktuell kein Straßenbahn-Verkehr möglich. Das teilte eine Sprecherin der Stadtwerke mit. (ida, jaka)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen