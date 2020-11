16:47 Uhr

Autofahrer verliert Kontrolle und fährt in Firmenschild

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag gegen 16.30 Uhr in der Meraner Straße in der Kurve nahe der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße die Kontrolle über sein Auto verloren. Der schwarze VW schleuderte über zwei Gegenspuren, geriet auf Höhe der Hausnummer 3a auf den Gehweg und prallte dort gegen ein Firmenschild. Der Fahrer fuhr danach weiter. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-2310. (skro)