18:30 Uhr

Autofahrer wird nach einer Verfolgungsjagd gestoppt

Erst fuhr er an der Ampel rückwärts los, dann floh er vorwärts vor der Polizei: Ein 31-Jähriger hat sich mit den Beamten eine Verfolgungsjagd geliefert.

Deutliche Ausfallerscheinungen zeigte am Samstag ein 31-jähriger Audi-Fahrer aus dem Landkreis Augsburg. Gegen 22.15 Uhr stand er mit seinem Fahrzeug an der roten Ampel in der Hermanstraße in Augsburg. Nach dem Umschalten auf Grün fuhr er zwar los, allerdings rückwärts auf einen dahinter wartenden BMW-Fahrer. Danach beschleunigte er nach vorne und flüchtete. Der 45-jährige BMW-Fahrer nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Während der Flucht über die Rosenaustraße und die Bürgermeister-Ackermann-Straße geriet der Audi-Fahrer mehrfach an den Randstein, wechselte bei hoher Geschwindigkeit etliche Male die Fahrspur und verlor fast die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf der weiteren Fahrt kollidierte er offenbar im Bereich der B 300 mit einer Leitplanke, fuhr aber immer noch mit überhöhter Geschwindigkeit durch Diedorf, bevor er in Gessertshausen durch mehrere Polizeifahrzeuge gestoppt wurde. Bei der Kontrolle war der 31-Jährige mit über 2,5 Promille deutlich alkoholisiert. Der Schaden am Audi wurde auf 5000 Euro geschätzt, am BMW auf 3000 Euro. (möh)

