vor 40 Min.

Autofahrerin war nur zehn Minuten weg: Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat ein Auto an einer Tankstelle in der Innenstadt offenbar mutwillig beschädigt. Symbolbild

Nur für zehn Minuten hatte eine Frau ihr Auto an der Tankstelle an der Blauen Kappe verlassen. Als sie zurückkam, gab es eine böse Überraschung.

Diese Autofahrerin dürfte sich sehr geärgert haben. Die Frau hatte am Donnerstag gegen 23.30 Uhr an der Tankstelle an der Blauen Kappe ihr Auto für nur zehn Minuten verlassen. Als sie zurückkehrte, hatte ein Unbekannter die Heckklappe ihres schwarzen Mercedes A-Klasse zerkratzt.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2110 entgegen. (ina)

Themen Folgen