vor 47 Min.

Autofahrerin wird bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

Als eine 19-Jährige mit ihrem Auto abbiegen will, übersieht sie eine Straßenbahn. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge - die 19-Jährige muss ins Krankenhaus.

Eine 19-Jährige wurde am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr verletzt, als sie beim Abbiegen mit einer Straßenbahn zusammenstieß. Laut Polizei wollte die 19-Jährige mit ihrem Auto von der Haunstetter Straße aus nach links in einen Parkplatz einbiegen. Hierbei übersah sie die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und es kam zum Zusammenstoß. Die 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt, sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Der genaue Sachschaden muss noch ermittelt werden. (AZ)

Themen folgen