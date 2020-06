vor 49 Min.

Autofreie Maxstraße: Eine echte Chance für die Anwohner

Die Polizei bei der Kontrolle in der Maxstraße.

Plus Maxstraßen-Anwohner leiden seit Jahren unter dem Lärm von Autofahrern, die nachts ihre lauten Runde drehen. Nach vielen Bemühungen gibt es nun eine echte Chance.

Von Ina Marks

Die Maximilianstraße ist nicht nur Augsburgs prächtige Vorzeigemeile mit ihren historischen Patrizierhäusern, Prachtbrunnen und Kirchen. Sie ist auch eine zentrale Ader der Innenstadt. Hier pulsiert das Leben mit am meisten. Vor allem abends und nachts, wenn (zumindest außerhalb von Corona-Zeiten) Bars, Kneipen und Clubs Nachtschwärmer auch aus anderen Städten anlocken. Und damit natürlich auch die Autofahrer, die hier stolz ihre Runden drehen. Vor viel Publikum lässt es sich besonders gut angeben.

Augsburger Maxstraße: Nächtliche Sperrung bis zum Poller

Die Gemengelage der Maximilianstraße war schon immer speziell. Alt ist der Konflikt, der hier herrscht. Anwohner leiden weiterhin unter nächtlichem Gegröhle, quietschenden Reifen und röhrenden Autos. Was wurde in den vergangenen Jahrzehnten nicht schon alles versucht. Von einer nächtlichen Sperrung der Maximilianstraße für auswärtigen Verkehr über Poller, die lästige Autokorsos stoppen sollten, bis hin zum Tempolimit, das maximal 20 Stundenkilometer erlaubt. Anwohner, die schon länger in der Maxstraße leben, sagen, im Endeffekt habe nichts gefruchtet. Doch jetzt gibt es eine neue Chance. Sie steht im schwarz-grünen Koalitionsvertrag.

Die neue Stadtregierung verfolgt unter anderem den Plan einer „autofreien Maximilianstraße“. Bislang gibt es noch kein offizielles Konzept dafür. Aber eines steht fest: Für die Anwohner könnte es tatsächlich eine ernsthafte Chance bedeuten, von dem Lärm der nächtlichen Autoposer und Raser befreit zu werden. Sie könnten von dem neuen Trend profitieren, der dazu geht, Innenstädte vom Verkehr zu entlasten.

