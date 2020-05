Autofreie Maxstraße? Vorbehalte gegen Neues gibt es schon immer

>> Warum will man die Maximilianstraße Autofrei haben ? <<



Der Koalitionsvertrag enthält hierzu keine belastbare Aussage und verliert sich in der Unverbindlichkeit von mehr "Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum". Ein Nutzungskonzept für den vom Auto befreiten Raum gibt es nicht.



>> Pilotprojekt „Autofreie Maximilianstraße“ für mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum <<



Es bleibt auch unklar wie diese Qualität definiert ist, wenn bereits heute bei gutem Wetter die Kapazitäten der Außengastronomie ausgeschöpft sind. Schadstoffprobleme gibt es da nicht und der Lärm ist im Wesentlichen ein Resultat der Fahrbahnoberfläche.



Es ist halt ein politisches Projekt für innerstädtische Grünwähler, die ihr (Corona-beschränktes) Leben in der balkonfreien Altstadtwohnung etwas mit grünem Prestige aufheitern wollen. Als Teil einer Verkehrswende völlig ungeeignet, wenn gleichzeitig für den Radverkehr im Zulauf auf die Innenstadt in den Bereichen Pferseer Tunnel, Hermanstraße, Milchberg, Donauwörther-Str. Untätigkeit herrscht, an anderer Stelle Pseudo-Fahrradförderung stattfindet (Fußweg - Radfahrer frei) und sich der Ausbau des ÖPNV in Gestalt von Fahrpreiserhöhungen, Taktreduzierungen und tiefen Löchern unter dem HBF zeigt.



Die 7 Meter in der Mitte der Maxstraße werden zu den toten Bereichen dieser Stadt gehören, aber der CSU einen recht schmerzlosen Schritt für den Koalitionsvertrag ermöglichen. Schuld werden immer die Grünen sein, wenn es nicht laufen sollte.

Melden Permalink