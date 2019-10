14:12 Uhr

Autohaus will Mobilität und Umweltschutz vereinen

Das BMW-Autohaus Reisacher unterhält derzeit Augsburgs größte gewerbliche Baustelle. Auf 36.000 Quadratmetern entsteht eine Art Auto-Erlebniswelt. Auch die Umwelt spielt eine Rolle.

Von Andrea Wenzel

Das Autohaus Reisacher bündelt in der Ammannstraße in Lechhausen in unmittelbarer Nähe zur A8 künftig seine zwei Augsburger Standorte Göggingen und Lechhausen. Ende des ersten Quartals 2020 sollen die Arbeiten am derzeit flächenmäßig größten gewerblichen Bauvorhaben der Stadt abgeschlossen sein und der Betrieb aufgenommen werden. Bisher liegen die Baufirmen im Zeitplan. Neun Monate nach dem Spatenstich für einen zweistöckigen Verkaufsraum, Gebäude für die Marke Mini und das Motorradzentrum sowie einen dreistöckigen Werkstattkomplex wurde jetzt auf dem 36.000 Quadratmeter großen Grundstück Richtfest gefeiert.

4 Bilder Das wird das neue Autohaus Reisacher Bild: Ulrich Wagner, Klaus Rainer Krieger, Autohaus Reisacher

Reisacher setzt auf nachhaltige Gebäudetechnik

Überzeugen will Reisacher neben seiner Größe auch mit seiner Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Gerade in Zeiten, in denen die Begriffe Umweltschutz und Individualverkehr nicht zusammen zu passen scheinen. Geheizt wird in den Räumen künftig mit Fernwärme und effizienten Flächenheizungen. Auf dem Dach des Werkstattkomplexes wird eine Photovoltaikanlage samt erweiterbarem Speicher installiert. Sie soll mindestens den Strom für die Ladevorgänge der E-Autos liefern. Auch die LED-Lichttechnik, die Brandschutztechnik sowie das Abwassersystem sind auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Die Technik dafür wird noch während der Bauphase ständig an neueste Erkenntnisse angepasst, erzählt Inhaber Peter Reisacher bei der Begrüßung zum Richtfest. Was ihm dabei wichtig ist: Wir beschäftigen uns schon viele Jahre mit diesem Thema und nicht erst seit es auch in der Öffentlichkeit einen hohen Stellenwert bekommen hat."

Wirtschaftsreferentin Weber lobt Einsatz Reisachers

Wirtschaftsreferentin Eva Weber hat Lob dafür im Gepäck: „Es gibt in Augsburg schon einige Unternehmen, die bewusst nachhaltig arbeiten. Dennoch ist es beeindruckend, was Reisacher hier macht und ich würde mich freuen, wenn es weitere Nachahmer gibt“, sagte sie in ihrem Grußwort.

Dass sich die Investition eines hohen zweistelligen Millionenbetrags für den Bau lohnen wird, davon ist Firmeninhaber Peter Reisacher überzeugt: „Individuelle Mobilität hat Zukunft. Es werden zwar Anpassungen kommen, aber das Auto an sich wird es immer geben.

Reisacher ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Memmingen. Es gehört zu den absatzstärksten BMW-Autohäusern in Deutschland.

