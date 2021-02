vor 51 Min.

Autokorso am Sonntag: Polizei rechnet mit Behinderungen in Augsburg

Am Sonntag gibt es in Augsburg einen Autokorso.

Die Gruppierung "Grundrechte wahren" meldet eine Protestveranstaltung für die Augsburger Innenstadt an. Sie richtet sich gegen Corona-Auflagen.

Von Michael Hörmann

Der Protest gegen die Corona-Auflagen wird in Augsburg nun ein zweites Mal in Form eines Autokorsos ausgetragen. Veranstalter ist die Gruppierung "Grundrechte wahren". Termin ist am Sonntag, 7. Februar. Die Polizei rechnet mit Behinderungen im Straßenverkehr am Sonntagnachmittag.

Der Autokorso gegen die Corona-Maßnahmen führt durch die Augsburger Innenstadt

Die Versammlung ist von 14 bis 17 Uhr angemeldet. Treffpunkt ist am Plärrer-Parkplatz. Zunächst sollen die Autos nach Angaben des Veranstalters geschmückt werden. Der Start ist für 15 Uhr angekündigt. Die Fahrt führt durchs Stadtgebiet. Polizeifahrzeuge werden die Aktion begleiten.

Im Laufe der Versammlung kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet kommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die geplante Strecke: Plärrergelände (Kleiner Exerzierplatz), Badstraße, Holzbachstraße, Rosenaustraße, Pferseer Straße, Augsburger Straße, Stadtberger Straße, Bismarckstraße ( Stadtbergen), Hagenmähderstraße (Stadtbergen), Kriegshaberstraße, Ulmer Straße, Wertachstraße, Liebigstraße, Thommstraße, Georg-Haindl-Straße, Stadtbachstraße, Hans-Böckler-Straße (Bundesstraße 2), Neuburger Straße, Lechhauser Straße, Jakoberstraße, Pilgerhausstraße, Leonhardsberg, Karlstraße, Ludwigstraße, Grottenau, Kennedy-Platz, Volkhartstraße, Gesundbrunnenstraße, Langenmantelstraße, Badstraße, Plärrergelände (Kleiner Exerzierplatz).

Nach Angaben der Polizei werden diverse kurzzeitige Sperrungen relevanter Straßen und Kreuzungen entlang der Aufzugsstrecke notwendig sein. Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Themen folgen