vor 6 Min.

Autos aufgebrochen: Werkzeug-Diebe schlagen erneut zu

Wieder haben Unbekannte Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Diesmal passierten die Vorfälle im Bärenkeller und in der Firnhaberau.

Ein 35 Jahre alter Augsburger stellte am Montagmorgen im Meitinger Weg im Bärenkeller fest, dass aus seinem Kleintransporter über das Wochenende eine elektronische Rohrpresse sowie ein elektrisches Schweißgerät entwendet worden waren. Der Diebstahlsschaden beträgt laut Polizei etwa 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2510 entgegen.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in der Firnhaberau in dem Zeitraum Freitag, 16 Uhr bis Montag, sieben Uhr. In der Albrecht-Dürer-Straße wurde an einem Ford Transit eine Scheibe eingeschlagen. Der Täter konnte somit von innen eine Tür öffnen. Der Unbekannte stahl Maschinen und Werkzeug im Gesamtwert von rund 2800 Euro. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 700 Euro. Um Zeugenhinweise bittet die Polizei in diesem Fall unter 0821/323-2310.

Noch ein Auto wurde in der Innenstadt im Hanreiweg aufgebrochen, wie die Polizei meldet. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr. Entwendet wurde aus dem Mercedes Sprinter nach ersten Feststellungen jedoch nichts. Es entstand aber ein Schaden von rund 1500 Euro. Hinweise unter 0821/323-2310.

(ina)

Themen folgen