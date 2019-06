vor 29 Min.

Azubis gesucht

Für September sind noch viele Plätze frei

Wer sich im Juni um einen Ausbildungsplatz im September bewirbt, ist viel zu spät dran. Was früher einmal Gesetz war, ist heute nicht mehr gültig. Wie die Industrie- und Handelskammer mitteilt, sind noch viele Ausbildungsstellen unbesetzt. Vor allem im Handel, der Hotellerie und Gastronomie, als auch in der Industrie oder der Logistik sind noch Angebote zu besetzen. „Auf unserer Lehrstellenbörse finden Jugendliche derzeit noch über 750 offene Ausbildungsstellen“, erklärt Wolfgang Haschner, Leiter des Fachbereichs Ausbildung bei der IHK Schwaben. Dabei sei für Schüler aller Schularten etwas dabei. Das liege an der Breite der Ausbildungsberufe. 150 IHK-Berufsbilder sind registriert. So gibt es die anspruchsvolle Ausbildung zum Mechatroniker ebenso wie den „Fachlagerist“ für Mittelschüler. Und auch im Handwerk sieht die Lage aus Sicht der Azubis noch gut aus. Hier sind aktuell noch 452 offene Stellen gemeldet. „Mit über 134 Ausbildungsberufen hat das Handwerk für viele Interessen und Talente ein passendes Angebot“, so Hwk-Sprecherin Monika Treutler-Walle. Besonders gesucht werden Jugendliche in den Berufsfeldern Bauhauptgewerbe, im Bau- und Ausbaugewerbe (Sanitär-Heizungs- und Klimatechnik, Maler und Lackierer, Elektroniker, Schreiner) sowie in den Nahrungsmittelhandwerken. (nist)

www.lehrstellenboerse-schwaben.de

www.lehrstellen-radar.de

www.lehrlinge-fuer-bayern.de

www.lehrstellenboerse.ihk.de

