vor 16 Min.

Azubis in Augsburg: Trotz Corona gibt es einen "Plan B" für die Karriere

Lucia Steinfeld, Benjamin Schlabs und Sina Höß (von links) sind Studierende an der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement in Augsburg.

Plus Experten berichten, wie für Auszubildende die Chancen auf Übernahme in den jeweiligen Branchen in Augsburg stehen. Für alle, die durch Corona ihren Job verloren haben, gibt es Alternativen.

Von Andrea Wenzel

Die Corona-Krise trifft besonders Hotels und Gaststätten, Teile des Einzelhandels oder auch Friseure und Kosmetikstudios hart. Azubis in diesen Branchen haben es schwer, ihre Ausbildung so wahrzunehmen, wie es nötig und sinnvoll wäre. So bekochen angehende Köche ihre WG-Kollegen, und künftige Hotelfachfrauen üben den Zimmerservice für virtuelle Gäste. Auch der Theorieunterricht findet anders statt als üblich.

Themen folgen