10.10.2019

Azubis suchen und finden

Job-Shuttle rollt wieder

Der Job-Shuttle, eine Veranstaltung der Wirtschaftsjunioren Augsburg, ist mittlerweile in der Stadt zu einer festen Größe geworden. Die Idee dahinter: Per Bus können Schüler, Lehrer oder Eltern an einem bestimmten Tag verschiedene Ausbildungsbetriebe anfahren und sich direkt vor Ort über die angebotenen Berufsbilder und Rahmenbedingungen informieren. In diesem Jahr fährt der Job-Shuttle am Freitag, 11. Oktober, zwischen 14 und 18 Uhr über 30 Betriebe im Stadtgebiet an, die mehr als 100 Ausbildungsberufe vorstellen. Mit dabei sind unter anderem die Arbeitsagentur Augsburg, die Bundeswehr, die Deutsche Bahn, Faurecia, Kuka, die Mediengruppe Pressedruck, Norma oder die Stadtsparkasse. Die Busroute startet und endet am VIP-Bereich der WWK-Arena. Dort präsentieren sich zusätzlich weitere Unternehmen auf der Job-Shuttle-Ausbildungsbörse. (AZ)

Am 11. Oktober zwischen 14 und 18 Uhr fährt der Job-Shuttle die Betriebe an. Start und Ziel sind an der WWK-Arena. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr unter: www.jo-shuttle.de.

Themen folgen